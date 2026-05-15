В Госдуме призвали начать наносить удары по Европе после атаки Украины на Рязань

По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, атака украинских дронов на Рязань ставит вопрос о возможности превентивного удара ВС России по местам производства беспилотников для Украины в Европе. «Уже пора наносить удары, начинать присматриваться, где находятся места производства беспилотников, которые наносят удары по нашей территории, по нашему гражданскому населению. Это Европа. Она сейчас является практически уже официальным тыловым районом для Украины. Они уже напросились. Я думаю, уже решение есть [об ударе по местам производства БПЛА в Европе]. Когда оно будет реализовано, это уже вопрос даже не военно-политического руководства страны», — подчеркнул Колесник.

Напомним, в ночь на 15 мая ВСУ атаковали Рязань беспилотниками. За ночь средства ПВО сбили над регионом 99 БПЛА. В результате атаки повреждены два жилых дома и промышленные объекты. Погибли 4 человека, среди которых ребенок. Еще 28 человек пострадали, трое взрослых и четверо детей находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело о теракте. В некоторых школах и детских садах в Рязани отменили занятия.

На здании мэрии спустили флаги.