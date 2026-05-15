Число пострадавших во время ночной атаки на Рязань выросло до 28

Министр здравоохранения региона Александр Пшенников заявил, что после массовой атаки дронов на Рязанскую область в ночь на 15 мая пострадали 28 человек. «В настоящее время у нас 28 пострадавших, 4 погибших, госпитализированы 7 пациентов, из которых 4 ребенка. Дети госпитализированы в ОДКБ. Завершилась операция одного маленького пациента. Она прошла удачно, в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает», — поделился Пшенников. Позитивная динамика прослеживается у каждого, отметил министр. Также он рассказал, что проведены экстренные психологические консультации и с детьми, и с родственниками пострадавших. Также есть сложный пострадавший. Он находится в ОКБ с переломом шейного отдела позвоночника. Операция завершена, но прогнозы пока давать преждевременно, отметил Пшенников.

Зампред правительства — министр здравоохранения региона Александр Пшенников заявил, что после массовой атаки дронов на Рязанскую область в ночь на 15 мая пострадали 28 человек. Информация размещена на страницах в соцсетях минздрава области.

«В настоящее время у нас 28 пострадавших, 4 погибших, госпитализированы 7 пациентов, из которых 4 ребенка. Дети госпитализированы в ОДКБ. Завершилась операция одного маленького пациента. Она прошла удачно, в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает», — поделился Пшенников.

Позитивная динамика прослеживается у каждого, отметил министр. Также он рассказал, что проведены экстренные психологические консультации и с детьми, и с родственниками пострадавших.

Также есть сложный пострадавший. Он находится в ОКБ с переломом шейного отдела позвоночника. Операция завершена, но прогнозы пока давать преждевременно, отметил Пшенников.

«Пациент находится под круглосуточным наблюдением», — подчеркнул он.

Также госпитализирован рязанец с травмой большеберцовой кости. Ему окажут плановую помощь.

Напомним, ночью 15 мая силы ПВО над регионом перехватили 99 БПЛА. В результате атаки в Рязани погибли четыре человека, среди них есть ребенок.

Повреждены два жилых дома и промышленные объекты. Возбуждено уголовное дело о теракте.