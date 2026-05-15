Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
22°
Сбт, 16
20°
Вск, 17
25°
ЦБ USD 73.14 -0.2 15/05
ЦБ EUR 86.29 0.39 15/05
Нал. USD 75.27 / 74.70 15/05 14:09
Нал. EUR 89.57 / 90.30 15/05 14:09
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 814
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 061
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 165
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
6 067
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Число пострадавших во время ночной атаки на Рязань выросло до 28
Министр здравоохранения региона Александр Пшенников заявил, что после массовой атаки дронов на Рязанскую область в ночь на 15 мая пострадали 28 человек. «В настоящее время у нас 28 пострадавших, 4 погибших, госпитализированы 7 пациентов, из которых 4 ребенка. Дети госпитализированы в ОДКБ. Завершилась операция одного маленького пациента. Она прошла удачно, в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает», — поделился Пшенников. Позитивная динамика прослеживается у каждого, отметил министр. Также он рассказал, что проведены экстренные психологические консультации и с детьми, и с родственниками пострадавших. Также есть сложный пострадавший. Он находится в ОКБ с переломом шейного отдела позвоночника. Операция завершена, но прогнозы пока давать преждевременно, отметил Пшенников.

Зампред правительства — министр здравоохранения региона Александр Пшенников заявил, что после массовой атаки дронов на Рязанскую область в ночь на 15 мая пострадали 28 человек. Информация размещена на страницах в соцсетях минздрава области.

«В настоящее время у нас 28 пострадавших, 4 погибших, госпитализированы 7 пациентов, из которых 4 ребенка. Дети госпитализированы в ОДКБ. Завершилась операция одного маленького пациента. Она прошла удачно, в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает», — поделился Пшенников.

Позитивная динамика прослеживается у каждого, отметил министр. Также он рассказал, что проведены экстренные психологические консультации и с детьми, и с родственниками пострадавших.

Также есть сложный пострадавший. Он находится в ОКБ с переломом шейного отдела позвоночника. Операция завершена, но прогнозы пока давать преждевременно, отметил Пшенников.

«Пациент находится под круглосуточным наблюдением», — подчеркнул он.

Также госпитализирован рязанец с травмой большеберцовой кости. Ему окажут плановую помощь.

Напомним, ночью 15 мая силы ПВО над регионом перехватили 99 БПЛА. В результате атаки в Рязани погибли четыре человека, среди них есть ребенок.

Повреждены два жилых дома и промышленные объекты. Возбуждено уголовное дело о теракте.