Погиб еще один пострадавший после атаки БПЛА на Рязань
Количество погибших во время массированной атаки на Рязань в ночь на 15 мая выросло до 4-х. Отмечается, что среди погибших есть несовершеннолетняя девочка. Напомним, в результате атаки БПЛА попали в несколько жилых многоэтажек. Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших, среди которых 4 детей.
Напомним, в результате атаки БПЛА попали в несколько жилых многоэтажек. Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших, среди которых 4 детей. В больницах находятся 6 человек.
В Октябрьском районе города отменили занятия в школах и детских садах.
Позже губернатор назвал число сбитых БПЛА над Рязанской областью. Он также сообщил, что семьям погибших и пострадавшим выплатят компенсации.