Погиб еще один пострадавший после атаки БПЛА на Рязань

Количество погибших во время массированной атаки на Рязань в ночь на 15 мая выросло до 4-х. Отмечается, что среди погибших есть несовершеннолетняя девочка. Напомним, в результате атаки БПЛА попали в несколько жилых многоэтажек. Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших, среди которых 4 детей.

Погиб еще один пострадавший после атаки БПЛА на Рязань. Об этом сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков.

Напомним, в результате атаки БПЛА попали в несколько жилых многоэтажек. Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших, среди которых 4 детей. В больницах находятся 6 человек.

В Октябрьском районе города отменили занятия в школах и детских садах.

Позже губернатор назвал число сбитых БПЛА над Рязанской областью. Он также сообщил, что семьям погибших и пострадавшим выплатят компенсации.