Из-за террористической атаки погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети

Из-за террористической атаки киевского режима в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. «К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей. Для тех, кому это необходимо, развёрнуты пункты временного размещения» — сообщил губернатор.

На месте работают все оперативные службы, идет ликвидация последствий. Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и мужества пережить это страшное горе» — говорится в сообщении Павла Малкова.