Названо количество сбитых БПЛА над Рязанской областью

Губернатор рассказал, что ночью территорию Рязанской области атаковали 99 дронов. «Количество погибших, к сожалению, увеличилось до четырёх человек, погиб ребенок. Семь человек госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно», — отметил Малков. Ранее стало известно, что среди погибших есть ребенок.

Напомним, БПЛА попали в несколько жилых многоэтажек. Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших, среди которых 4 детей.

В Октябрьском районе города отменили занятия в школах и детских садах.

Павел Малков заявил о выплатах семьям погибших и пострадавших в результате атаки.