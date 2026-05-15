В целях безопасности сегодня отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани

Школы: 9/31, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 76. Детские сады: 4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157.

Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы.

«Прошу родителей ещё раз обратить особое внимание детей, что нельзя трогать обломки БПЛА. Если вы заметили подозрительный предмет — сразу звоните по телефону 112» — губернатор Павел Малков.