Возбуждено уголовное дело о теракте после массированной атаки БПЛА на Рязань
Возбуждено уголовное дело о теракте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ) после массированной атаки БПЛА на Рязань. Об этом сообщили в СК РФ.

Отмечается, что 15 мая на территории Рязанской области зафиксированы атаки БПЛА с последующей детонацией.

По предварительным данным, в результате преступных действий ВФУ погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали не менее 12 мирных граждан. Также повреждены два жилых многоэтажных дома и промышленные объекты.

Следователи и криминалисты проводят осмотры мест происшествий, изымают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и потерпевших.

Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших.

Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к преступлению.

Напомним, ночью 15 мая над Рязанской областью перехвачено 99 БПЛА. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Семь человек госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно.

Повреждены два жилых дома.