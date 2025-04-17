Новую школу в Песочне должны построить к 2027 году, опубликован тендер

Согласно документам, окончание стройки запланировали на 20 июля 2027 года. В закупке указано, что подрядчик установит камеры видеонаблюдения в режиме реального времени для наблюдения за работами. Напомним, губернатор Павел Малков назвал сумму, требующуюся на строительство школы в ДПР-7, 7А. Тогда называлась цифры в три миллиарда рублей. Школа будет на 1650 мест.

На строительство новой школы около ЖК «Космос» в районе ДПР-7 объявили тендер. Начальная цена работ на сайте госзакупок — два миллиарда 223 миллиона 445 тысяч 872 рубля.

Согласно документам, окончание стройки запланировали на 20 июля 2027 года. В закупке указано, что подрядчик установит камеры видеонаблюдения в режиме реального времени для наблюдения за работами.

Напомним, губернатор Павел Малков назвал сумму, требующуюся на строительство школы в ДПР-7, 7А. Тогда называлась цифры в три миллиарда рублей.

Школа будет на 1650 мест.