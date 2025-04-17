Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
18°
Птн, 18
21°
Сбт, 19
22°
ЦБ USD 82.59 0.29 17/04
ЦБ EUR 93.34 -0.34 17/04
Нал. USD 83.96 / 84.20 17/04 14:50
Нал. EUR 95.15 / 95.87 17/04 14:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
14 324
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
16 019
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
30 432
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
34 782
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Новую школу в Песочне должны построить к 2027 году, опубликован тендер
Согласно документам, окончание стройки запланировали на 20 июля 2027 года. В закупке указано, что подрядчик установит камеры видеонаблюдения в режиме реального времени для наблюдения за работами. Напомним, губернатор Павел Малков назвал сумму, требующуюся на строительство школы в ДПР-7, 7А. Тогда называлась цифры в три миллиарда рублей. Школа будет на 1650 мест.

На строительство новой школы около ЖК «Космос» в районе ДПР-7 объявили тендер. Начальная цена работ на сайте госзакупок — два миллиарда 223 миллиона 445 тысяч 872 рубля.

Согласно документам, окончание стройки запланировали на 20 июля 2027 года. В закупке указано, что подрядчик установит камеры видеонаблюдения в режиме реального времени для наблюдения за работами.

Напомним, губернатор Павел Малков назвал сумму, требующуюся на строительство школы в ДПР-7, 7А. Тогда называлась цифры в три миллиарда рублей.

Школа будет на 1650 мест.