Суд продлил срок ареста виновнику взрыва гранаты в центре Рязани

5 марта Советский районный суд Рязани принял решение о продлении срока содержания под стражей молодого человека, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства (ч.1 ст. 109 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда. Суд, учитывая возможность назначения наказания в виде реального лишения свободы на срок до 8 лет, а также риск скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей, продлил срок содержания юноши под стражей до 7 апреля 2026 года.

Напомним, в июле 2025 года возле ТЦ «Малина» в Рязани прогремел взрыв. Выяснилось, что ЧП случилось в кафе «Game loft». Пострадали пять человек: один погиб, четверо были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По версии следствия, гранату в кафе принес 19-летний Апанди Рохоев. На съемной квартире у молодого человека нашли светошумовой патрон, пять пустых магазинов от автомата Калашникова, предмет, схожий с пистолетом неизвестной марки. Рохоев находится в СИЗО.

Ранее вынесли приговор одному из виновников во взрыве гранаты в центре Рязани.

