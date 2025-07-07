Жители сообщили, что в рязанском кафе произошел взрыв

Отмечается, что ЧП случилось в заведении «Game loft». На месте работают все экстренные службы. По словам очевидцев, произошел взрыв, пострадали пятеро человек, один — скончался на месте происшествия.

Жители сообщили, что в рязанском кафе произошел взрыв. Об этом рассказала корреспондентка РЗН. Инфо, которая находится на месте.

Отмечается, что ЧП случилось в заведении «Game loft».

На месте работают все экстренные службы.

По словам очевидцев, произошел взрыв, пострадали пятеро человек, один — скончался на месте происшествия.