Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
23 минуты назад
134
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
3 часа назад
187
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
310
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 13:14
590
Суд снова продлил содержание в СИЗО обвиняемому во взрыве гранаты в центре Рязани
Советский районный суд снова продлил содержание в СИЗО обвиняемому во взрыве гранаты в центре Рязани возле ТЦ «Малина» Апанди Рохоеву. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Заседание прошло 24 декабря. Следователь потребовал продлить содержание в следственном изоляторе, защитник и сам Рохоев просили суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде. В этом им отказали. Ходатайство следователя, поддержанное прокурором, удовлетворили.

Апанди Рохоев будет содержаться в СИЗО до 7 марта 2026 года.

Постановление может быть обжаловано.

Напомним, 7 июля произошел взрыв в центре города, пострадали пятеро человек, один — скончался на месте происшествия.

По версии следствия, 19-летний Апанди Рохоев принес в кафе взрывчатку, которую приобрел незаконно.

На съемной квартире у молодого человека нашли светошумовой патрон, пять пустых магазинов от автомата Калашникова, предмет, схожий с пистолетом неизвестной марки.