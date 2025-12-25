Суд снова продлил содержание в СИЗО обвиняемому во взрыве гранаты в центре Рязани

Заседание прошло 24 декабря. Следователь потребовал продлить содержание в следственном изоляторе, защитник и сам Рохоев просили суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде. В этом им отказали. Ходатайство следователя, поддержанное прокурором удовлетворили. Апанди Рохоев будет содержаться в СИЗО до 7 марта 2026 года. Постановление может быть обжаловано

Советский районный суд снова продлил содержание в СИЗО обвиняемому во взрыве гранаты в центре Рязани возле ТЦ «Малина» Апанди Рохоеву. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Заседание прошло 24 декабря. Следователь потребовал продлить содержание в следственном изоляторе, защитник и сам Рохоев просили суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде. В этом им отказали. Ходатайство следователя, поддержанное прокурором, удовлетворили.

Апанди Рохоев будет содержаться в СИЗО до 7 марта 2026 года.

Постановление может быть обжаловано.

Напомним, 7 июля произошел взрыв в центре города, пострадали пятеро человек, один — скончался на месте происшествия.

По версии следствия, 19-летний Апанди Рохоев принес в кафе взрывчатку, которую приобрел незаконно.

На съемной квартире у молодого человека нашли светошумовой патрон, пять пустых магазинов от автомата Калашникова, предмет, схожий с пистолетом неизвестной марки.