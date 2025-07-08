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SHOT: после взрыва в баре в Рязани задержан 18-летний кальянщик
Отмечается, что 18-летний сотрудник принес гранату в заведение «Game loft» и дал «поиграть» 21-летнему и 20-летнему молодым людям. Кальянщик, по данным SHOT, сказал им, что она учебная. Они выдернули чеку. Как пишет канал, сотруднику кальянной грозит до 10 лет колонии по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Хранение взрывных устройств». Возбуждено уголовное дело. Где он взял гранату, выясняется. Напомним, ЧП случилось 8 июля в заведении «Game loft». Пострадали пять человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания не было.

Кальянщик задержан после взрыва в баре возле ТЦ «Малина» в Рязани. Об этом 8 июля сообщает SHOT.

Отмечается, что 18-летний сотрудник принес гранату в заведение «Game loft» и дал «поиграть» 21-летнему и 20-летнему молодым людям. Кальянщик, по данным SHOT, сказал им, что она учебная. Молодые люди выдернули чеку.

Как пишет канал, сотруднику кальянной грозит до 10 лет колонии по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Хранение взрывных устройств». Возбуждено уголовное дело. Где он взял гранату, выясняется.

Напомним, ЧП случилось 8 июля в заведении «Game loft». Пострадали пять человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания не было.

По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж.

SHOT писал, что ее принес 18-летний молодой человек. СК после случившегося начал проверку. Позже стало известно о состоянии пострадавших.