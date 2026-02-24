Суд вынес приговор одному из виновников во взрыве гранаты в центре Рязани

Суд вынес приговор одному из виновников во взрыве гранаты в центре Рязани. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело рассмотрел Советский районный суд. 22-летнего молодого человека судили по ч. 1 ст. 221.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

По данным следствия, осужденный незаконно приобрел гранату осколочного типа, которую хранил в игровом клубе «Game loft», расположенном возле ТЦ «Малина» в Рязани. Отмечается, что молодой человек являлся работником лофта.

Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 40 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в июле 2025 года возле ТЦ «Малина» в Рязани прогремел взрыв. Выяснилось, что ЧП случилось в кафе «Game loft». Пострадали пять человек: один погиб, четверо были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По версии следствия, гранату в кафе принес 19-летний Апанди Рохоев. На съемной квартире у молодого человека нашли светошумовой патрон, пять пустых магазинов от автомата Калашникова, предмет, схожий с пистолетом неизвестной марки. Сейчас Рохоев находится в СИЗО.