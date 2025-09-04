У взорвавшего гранату в кафе в Рязани прошел обыск

Следователь на заседании рассказала о том, что произошло в день взрыва гранаты. В день трагедии Рохоев зашел в отдельную комнату кафе «Game loft», в котором работал, и передал гранату одному из пострадавших для осмотра. Тот, держа ее в руке, сорвал чеку, и граната взорвалась. Рохоев был знаком со всеми пострадавшими, некоторые приходятся ему дальними родственниками.

У взорвавшего гранату в центре Рязани Апанди Рохоева при обыске на съемной квартире нашли другое оружие. Об этом стало известно на заседании по продлению меры пресечения в Советском суде, на котором в четверг, 4 сентября, была корреспондент РЗН. Инфо.

Согласно протоколу обыска, по месту жительства обвиняемого нашли светошумовой патрон, пять пустых магазинов от автомата Калашникова, предмет, схожий с пистолетом, неизвестной марки. Обыск проходил на съемной квартире Рохоева.

Адвокат Апанди Рохоева на заседании настаивал, что это оружие принадлежит другому человеку. Следователь на это ответила, что она не утверждала, что найденные предметы обвиняемого, лишь констатировала факт находки.

Также в суде стало известно, что Рохоев признал вину частично, при допросе рассказал, где незаконно приобрел гранату. Следователь запросила продление СИЗО обвиняемому. Прокурор поддержал.

Защитник молодого человека в своей речи сказал, что вину Рохоев все-таки признал полностью и раскаялся в своих действиях. Обвиняемый не убежал с места преступления, и сотрудничал со следствием. Адвокат просил назначить обвиняемому запрет определенных действий.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Рохоеву содержание под арестом на два месяца, по 7 ноября 2025 года включительно.

Напомним, в кафе «Game loft» произошел взрыв гранаты 7 июля.

Пострадали люди, один юноша погиб. По версии следствия, 19-летний Апанди Рохоев принес в кафе техническое устройство, способное взорваться, которое он приобрел незаконно. Его поместили в СИЗО 9 июля.