В рязанском баре при взрыве гранаты пострадал 17-летний подросток

Отмечается, что троих госпитализировали в ОКБ. 21-летний молодой человек доставлен в больницу с ампутацией левой кисти, 17-летний подросток получил ранение плеча и грудной клетки, 20-летний пострадавший получил раны локтя и голени, а также травму головы. Четвертого доставили в травмпункт с ранением глаза.

В рязанском баре при взрыве гранаты пострадал 17-летний подросток. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что троих госпитализировали в ОКБ.

21-летний молодой человек доставлен в больницу с ампутацией левой кисти, 17-летний подросток получил ранение плеча и грудной клетки, 20-летний пострадавший получил раны локтя и голени, а также травму головы.

Четвертого доставили в травмпункт с ранением глаза.

Ранее власти прокомментировали ЧП. Следком и прокуратура начали проверку.