КСП: деньги на ремонт дома после взрыва на улице Пушкина расходовали незаконно

Контрольно-счетная палата Рязани обнаружила нарушения при расходовании бюджетных средств на восстановление многоквартирного дома после взрыва, произошедшего 9 декабря 2022 года. По данным проверки, администрация города незаконно потратила из резервного фонда более 44,6 миллиона рублей. Информация содержится в отчете КСП, который представили на заседании рязгордумы.

Инцидент произошел в квартире № 12 дома № 47\2 по улице Пушкина. Причиной стал взрыв газа бытового характера — по материалам следствия, 31-летний житель пытался изготовить самогон, и из-за неправильной сборки аппарата произошел хлопок. В результате пострадала одна секция двухэтажного дома 1958 года постройки, в которой расположено 16 жилых помещений. Из них в муниципальной собственности на момент ЧС находились только две квартиры, остальные — в частной собственности граждан. В октябре 2024 года рязанца признали виновным, общая сумма ущерба составила более 900 тыс. рублей.

Как указано в отчете КСП, согласно действующему законодательству, капремонт после аварий и ЧС должен проводиться за счет средств регионального оператора капитального ремонта, без включения дома в краткосрочный план программы. Однако горадминистрация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов области не обратилась. Вместо этого было принято решение провести «неотложные» аварийно-восстановительные работы за счет городского бюджета.

Сроки реализации также вызвали вопросы у контролеров. Договор на разработку проектной документации заключили только через 74 дня после взрыва, контракт на выполнение работ — через 261 день. Фактически ремонт завершили лишь 25 апреля 2024 года — спустя 502 дня после происшествия.

При этом за счет бюджета выполнили не только восстановление поврежденных конструкций, но и полномасштабный ремонт всех 16 квартир, включая те, что, по имеющимся данным, не пострадали от взрыва. В каждом жилье заменили отделочные покрытия, двери, деревянные окна на ПВХ-профили, полностью переделали системы водоснабжения, водоотведения, электропроводки и отопления. Установили новую сантехнику: унитазы, ванны, умывальники, мойки, смесители — по 16 комплектов каждого наименования.

Кроме того, в перечень работ вошли мероприятия, не связанные с ликвидацией последствий взрыва: утепление чердачного перекрытия по всей площади здания, монтаж кровельного ограждения и снегозадержателей, устройство бетонной отмостки, утепление фасада пострадавшей секции с отделкой.

Как отметили в отчете, согласно Положению о порядке расходования средств резервного фонда администрации Рязани, финансовое обеспечение ремонтных работ в многоквартирных домах, а также в жилых помещениях, находящихся в частной собственности, за счет этих средств не предусмотрено. Более того, такие расходы не относятся к категории непредвиденных, а значит, не могли покрываться из резервного фонда.

По итогам контрольного мероприятия КСП пришла к выводу, что у администрации города отсутствовали правовые основания для выделения денег по трем распоряжениям. Издание этих документов привело к незаконному расходованию 44 миллионов 637 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Кроме того, обнаружили нарушения при выборе подрядчика, Управление экономики и инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (УЭИЖКХ) заключило три муниципальных контракта на сумму 43,4 миллиона рублей — все с одним и тем же подрядчиком, без конкурса. Основанием для этого послужила норма закона, позволяющая работать с единственным поставщиком в чрезвычайных ситуациях. Однако КСП установила, что в данном случае применять эту норму было нельзя.

Два контракта — на сами ремонтные работы (42,6 миллиона рублей) и на строительный контроль (752,4 тысяч рублей) — должны были проводиться через открытые конкурентные процедуры. В палате пришли к выводу, что выбор подрядчика без конкурса был незаконен. Договоры, заключенные с нарушением закона о госзакупках (44-ФЗ), могут быть признаны недействительными. В таком случае подрядчик обязан вернуть полученные деньги в бюджет.

Подробнее о происшествии и затянувшемся ремонте после можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.