В Рязани осудили виновника взрыва в доме на улице Пушкина

По данным следствия, в декабре 2022 года 31-летний рязанец пытался приготовить самогон. Из-за неправильной сборки самогонного аппарата произошел взрыв.

В Рязани осудили виновника взрыва в доме на улице Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в декабре 2022 года 31-летний рязанец пытался приготовить самогон. Из-за неправильной сборки самогонного аппарата произошел взрыв. В результате было повреждено и уничтожено частное имущество двух лиц, общая сумма ущерба составила более 900 тыс. рублей.

Рязанец вину не признал, однако прокурор представил неопровержимые доказательства о его виновности.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.

Напомним, после взрыва в доме обрушились перегородки. Пострадали два человека. Частично обрушенный дом признали аварийным и непригодным для жилья. Ремонт в доме делали несколько лет, сроки его сдачи постоянно переносили. В июне этого года мэрия потребовала от подрядчика дома на Пушкина оплатить неустойку за сорванные сроки сдачи в размере 2,8 миллиона рублей.

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