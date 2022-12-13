Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
Срд, 14
-1°
Чтв, 15
-4°
ЦБ USD 62.77 0.39 13/12
ЦБ EUR 66.27 0.43 13/12
Нал. USD 65.2 / 66.9 13/12 12:00
Нал. EUR 68.18 / 70 13/12 12:00
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
13 882
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
5 345
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
10 778
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
9 720
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Сорокина: обследование взорвавшегося дома на улице Пушкина показало, что дом можно восстановить
Мэр конкретную дату восстановления не назвала, но пообещала сделать это в «максимально короткие сроки».

Обследование взорвавшегося дома на улице Пушкина показало, что дом можно восстановить. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина на заседании регионального правительства.

По ее словам, обследование дома уже проведено.

«Предварительные выводы экспертизы: дом восстановить можно, поэтому параллельно ведем подготовку документов по аварийно-восстановительным работам», — отметила Сорокина.

Мэр конкретную дату восстановления не назвала, но пообещала сделать это в «максимально короткие сроки».

Напомним, двухэтажный дом взорвался на улице Пушкина в пятницу, 9 декабря. Пострадали два человека.