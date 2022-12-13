Сорокина: обследование взорвавшегося дома на улице Пушкина показало, что дом можно восстановить

Мэр конкретную дату восстановления не назвала, но пообещала сделать это в «максимально короткие сроки».

Обследование взорвавшегося дома на улице Пушкина показало, что дом можно восстановить. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина на заседании регионального правительства.

По ее словам, обследование дома уже проведено.

«Предварительные выводы экспертизы: дом восстановить можно, поэтому параллельно ведем подготовку документов по аварийно-восстановительным работам», — отметила Сорокина.

Мэр конкретную дату восстановления не назвала, но пообещала сделать это в «максимально короткие сроки».

Напомним, двухэтажный дом взорвался на улице Пушкина в пятницу, 9 декабря. Пострадали два человека.