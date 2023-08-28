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Мэрия Рязани заключила договор на восстановление разрушенного дома на улице Пушкина

Мэрия Рязани заключила договор на восстановление разрушенного дома на улице Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Рязанская прокуратура совместно с мэрией и управляющей компанией выехали на место аварийно-восстановительных работ в поврежденном доме.

Специалисты обсудили с жителями дома № 47, чьи квартиры пострадали после взрыва бытового газа, вопросы, связанные с переездом, восстановлением жилых помещений. Представители органов местного самоуправления и УК зачитали доклады.

Ход и результаты проведения работ, а также соблюдение прав жителей дома контролирует прокуратура региона.

Напомним, в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось. На встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным стало известно, что частично обрушенный дом признали аварийным и непригодным для жилья. Однако позже сообщалось, что мэрия не отказалась от планов восстановить здание. Рязанская мэрия попросила жителей разрушенного дома выехать из квартир до 14 августа.