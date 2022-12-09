Причиной обрушения части дома в Горроще стал взрыв самогонного аппарата

Причиной обрушения части дома в Горроще стал взрыв самогонного аппарата. Об этом пишет telegram-канал Mash.

Пострадавшие — 29-летний хозяин квартиры и его 29-летний сосед. Его взрывной волной выбросило на улицу.

В здании частично обрушились перегородки и перекрытия между этажами.

Хозяина квартиры госпитализировали с термическим ожогом лица, груди, рук и ног 2-3 степени, сейчас он в тяжёлом состоянии. Второй пострадавший в это время играл в компьютер в другой квартире, взрывной волной его выкинуло на улицу, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ожогами лица в состоянии средней тяжести.