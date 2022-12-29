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В мэрии назвали сроки восстановления взорвавшегося дома на улице Пушкина
Представители мэрии огласили результаты экспертизы на встрече с жителями дома.

В мэрии назвали сроки восстановления частично обрушившегося дома на улице Пушкина. В четверг, 29 декабря, представители мэрии огласили результаты экспертизы на встрече с жителями дома.

Хозяйка квартиры из первого подъезда Нина Сычева рассказала РЗН. инфо, что на собрании появились заместитель главы Рязани Михаил Ромодин, и.о. заместителя мэра Рязани в сфере ЖКХ и благоустройства Борис Ясинский и начальник управления ЖКХ Дмитрий Кожин.

«Они предоставили документ с описанием дома и квартир. На основании этого было принято решение о восстановлении дома. Два месяца будут разрабатывать проект работ», — поделилась рязанка.

По ее словам, власти пообещали, что до следующего отопительного сезона все восстановительные работы будут закончены. Среди них — укрепление фундамента, заделывание наружных щелей.

«Вроде пообещали в квартирах устранить появившиеся трещины. Но мы в шоке от такого решения. Половина жителей однозначно против. Такие последствия просто так не устранить», — продолжила жительница дома.

Собеседница выразила опасения, что восстановительные работы не принесут результата, так как дом полностью в аварийном состоянии.

Напомним, взрыв произошел в двухэтажном доме на улице Пушкина. Пострадали два человека. Основной причиной произошедшего назвали взрыв самогонного аппарата, также рассматривается версия детонации газа. Позже жительница обрушенного дома на улице Пушкина рассказала о жизни в нем после взрыва