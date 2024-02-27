Рязанская мэрия завершила внутренние работы в разрушенном доме на Пушкина

Все квартиры готовы к передаче, остались только технические моменты, которые устранят в течение нескольких дней.

Рязанская мэрия завершила внутренние работы в разрушенном доме на Пушкина. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщил заммэра Михаил Ромодин.

Как отметил Ромодин, все квартиры готовы к передаче, остались только технические моменты, которые устранят в течение нескольких дней.

«Внутренние работы завершены. А наружные работы и по благоустройству территории продолжим в весенне-летний период. Так как вы [жители, — прим.ред.] живете на съемных квартирах и в маневренном фонде, было принято решение передать квартиры сейчас. Было бы неправильно тянуть этот процесс до весны и лета», — рассказал заммэра.

Многие жители не хотят переезжать в дом, так как там до сих пор нет воды и газа. А также куча мелких недоделок. Ромодин убедил рязанцев, что эти моменты устранят в ближайшее время.

Также Ромодин дал поручение замначальнику управления энергетики и ЖКХ Эдуарду Алтунину создать график переезда жителей в дом.

Как стало известно на собрании, несколько жителей разрушенного дома отказываются принимать квартиры.

«В ноябре мы с подрядчиком делали проект ремонта квартир, но никто из соседей, как и я, не видели эти проекты потом. В итоге получила не то, что рисовали. Как минимум 4 квартиры отказываются подписывать акт приема-передачи. Так как от нас были многочисленные претензии, которые до сих пор не выполнены и переделывать отказываются. Лично мне Алтунин позвонил и отказал в доделке работ. А еще администрация до сих пор не показала документ о том, что там безопасно проживать», — отметила жительница дома.

Напомним, в конце 2022 года в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось. На встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным стало известно, что частично обрушенный дом признали аварийным и непригодным для жилья.

Однако позже сообщалось, что мэрия не отказалась от планов восстановить здание. Позже стало известно, что сроки завершения ремонта сорваны и перенесены на 6 и 22 февраля. В начале февраля замначальника управления ЖКХ попытался встретиться с жителями, но вскоре уехал, так и не ответив на вопросы.