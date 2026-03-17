Суд Рязани продлил экс-главврачу ОКБ Шалаеву срок содержания в СИЗО

Советский районный суд Рязани продлил экс-главврачу ОКБ Олегу Шалаеву срок содержания в СИЗО. Заседание состоялось во вторник, 17 марта. Адвокат принесла в суд более 30 положительных характеристик Олега Шалаева, в том числе из минздрава, от родителей подозреваемого, коллег, руководителей с бывших мест трудоустройства. Суд все материалы приобщил к делу.

Советский районный суд Рязани продлил экс-главврачу ОКБ Олегу Шалаеву срок содержания в СИЗО. Заседание состоялось во вторник, 17 марта.

Адвокат принесла в суд более 30 положительных характеристик Олега Шалаева, в том числе из минздрава, от родителей подозреваемого, коллег, руководителей с бывших мест трудоустройства. Суд все материалы приобщил к делу.

В ходе заседания следователь заявила, что Шалаева обвиняют в трех эпизодах получения взяток в крупном размере. Выяснилось, что в ходе допроса Шалаев полностью подтвердил свою причастность к инкриминируемому преступлению и дал подробные описания обстоятельств его совершения.

Следователь отметила, что мера пресечения в виде заключения под стражу — единственная, которая может обеспечить объективное проведение расследования по делу. Отмечается, что в ином случае он может оказывать давление на свидетелей, скрываться от органов следствия и суда. Прокурор данную позицию поддержал.

Сторона защиты настаивала на переводе из СИЗО под домашний арест или запрет определенных действий. В качестве свидетеля на заседании выступила жена Олега Шалаева. Женщина заявила, что имеет в собственности трехкомнатную квартиру в Москве, где может проживать обвиняемый во время домашнего ареста.

«При продлении меры пресечения в виде заключения под стражу необходимо учитывать и возраст, и состояние здоровья. Я просила бы обратить внимание на высочайший профессиональный статус и значимость Шалаева. У него безупречная репутация и моральный облик», — сообщила адвокат.

По ее словам, устранение Шалаева от медицинской деятельности наносит прямой ущерб государственному здравоохранению. Адвокат также отметила, что он сотрудничает со следствием, скрываться не намерен, готов заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказать про других участников.

«Я понимаю серьезность ситуации и полностью осознаю ответственность, которая на мне лежит. Я заинтересован в установлении всех обстоятельств дела и готов сотрудничать со следствием. У меня есть постоянное место жительства, семья, дети. Я привязан к ним», — заявила Олег Шалаев.

Суд выслушал позиции сторон и принял решение оставить Олег Шалаева в СИЗО еще на три месяца. Он останется под стражей до 21 июня 2026 года.

Напомним, в июне 2024 года Олег Шалаев занял должность главврача Рязанской ОКБ.

23 января 2026 года экс-главврача задержали. Уголовное дело возбуждено по факту получения взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2025 году Шалаев за 300 тысяч рублей предоставлял предпринимателю информацию о предстоящих закупках медицинского оборудования и материалов, создавая преимущество в аукционах перед другими поставщиками.

В суде сторона защиты просила о закрытии заседания об избрании меры пресечения в целях сохранения тайны следствия и персональных данных: информации о детях, состоянии здоровья, семейном положении и конфиденциальных сведениях. Ходатайство удовлетворили.

Суд принял решение заключить под стражу бывшего главврача.

Позже на задержание Шалаева отреагировали в минздраве. В ведомстве отметили, что этот случай — «часть системной работы по очищению региональной системы здравоохранения», а борьба с коррупцией ведется на всех уровнях.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела в отношении Олега Шалаева обнаружили еще два эпизода получения взяток.