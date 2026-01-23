Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
-15°
Сбт, 24
-18°
Вск, 25
-18°
ЦБ USD 75.92 -0.12 24/01
ЦБ EUR 89.06 0.27 24/01
Нал. USD 77.06 / 77.00 23/01 18:25
Нал. EUR 90.26 / 91.00 23/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
Вчера 13:54
1 469
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 801
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
990
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 118
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В минздраве отреагировали на задержание бывшего главврача рязанской ОКБ
Отмечается, что этот случай — «часть системной работы по очищению региональной системы здравоохранения». Как отметили в минздраве, борьба с коррупцией ведётся на всех уровнях. «Власти региона последовательно реализуют принцип нулевой терпимости к коррупции. Подобные действия приводят к неотвратимому наказанию», — подчеркнул министр здравоохранения региона Александр Пшенников. Напомним, 23 января стало известно, что сотрудник рязанского медучреждения задержан по подозрению во взятке. Позже выяснилось, что подсудимым является Олег Шалаев.

В минздраве отреагировали на задержание бывшего главврача рязанской ОКБ Олега Шалаева. Пост об этом 23 января опубликован в соцсетях регионального министерства.

Отмечается, что этот случай — «часть системной работы по очищению региональной системы здравоохранения». Как отметили в минздраве, борьба с коррупцией ведётся на всех уровнях.

«Власти региона последовательно реализуют принцип нулевой терпимости к коррупции. Подобные действия приводят к неотвратимому наказанию», — подчеркнул министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

Напомним, 23 января стало известно, что сотрудник рязанского медучреждения задержан по подозрению во взятке. Позже выяснилось, что подсудимым является Олег Шалаев. Согласно открытым данным, он с июня 2024 года занимал должность главного врача рязанской ОКБ.

По информации следствия, в 2025 году Шалаев за 300 тысяч рублей предоставлял предпринимателю информацию о предстоящих закупках медицинского оборудования и материалов, создавая преимущество в аукционах перед другими поставщиками.

По ходатайству следователя его заключили под стражу.