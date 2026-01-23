В минздраве отреагировали на задержание бывшего главврача рязанской ОКБ

В минздраве отреагировали на задержание бывшего главврача рязанской ОКБ Олега Шалаева. Пост об этом 23 января опубликован в соцсетях регионального министерства.

Отмечается, что этот случай — «часть системной работы по очищению региональной системы здравоохранения». Как отметили в минздраве, борьба с коррупцией ведётся на всех уровнях.

«Власти региона последовательно реализуют принцип нулевой терпимости к коррупции. Подобные действия приводят к неотвратимому наказанию», — подчеркнул министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

Напомним, 23 января стало известно, что сотрудник рязанского медучреждения задержан по подозрению во взятке. Позже выяснилось, что подсудимым является Олег Шалаев. Согласно открытым данным, он с июня 2024 года занимал должность главного врача рязанской ОКБ.

По информации следствия, в 2025 году Шалаев за 300 тысяч рублей предоставлял предпринимателю информацию о предстоящих закупках медицинского оборудования и материалов, создавая преимущество в аукционах перед другими поставщиками.

По ходатайству следователя его заключили под стражу.