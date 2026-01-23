Стало известно, какого врача в Рязани подозревают во взятке в 300 тысяч рублей

Заседание об избрании меры пресечения подсудимому состоялось в пятницу, 23 января. Здесь установили личность обвиняемого. Выяснилось, что подсудимым является Олег Шалаев. По открытым данным, он с июня 2024 года занимал должность главного врача Рязанской ОКБ. Однако на ответ судьи о месте работы ответил, что «на данный момент не трудоустроен». После адвокат Шалаева сразу ходатайствовала о закрытии судебного заседания в целях сохранения тайны следствия и персональных данных (данные о детях, состоянии здоровья, семейном положении и конфиденциальные сведения). Позицию поддержала прокурор и следователь. Ходатайство удовлетворили. Прессу вывели из зала.

Кроме того, близкие Олега Шалаева еще до начала заседания просили журналистов удалиться и заранее заявляли, что процесс будет закрытым. Они требовали не «фоткать врача в кандалах». Делать замечания журналистам родственники продолжили и перед судьей, которая отметила недопустимость таких «выкриков с места».

Напомним, по данным следствия, в 2025 году чиновник за 300 тысяч рублей предоставлял предпринимателю информацию о предстоящих закупках медицинского оборудования и материалов, создавая преимущество в аукционах перед другими поставщиками.