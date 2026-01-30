В деле о взятке бывшего главврача рязанской ОКБ появился новый эпизод

В производстве находится уголовное дело о двух фактах получения взяток в крупном размере бывшим главврачом ОКБ. Во время расследования установлен еще один эпизод. По данным следствия, в 2025 году Шалаев за незаконное вознаграждение в размере более 600 тысяч рублей предоставлял знакомому предпринимателю информацию об условиях предстоящих закупок медоборудования и материалов, создавая преимущество в аукционах перед другими поставщиками. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, 23 января стало известно, что Шалаев задержан по подозрению во взятке в 300 тысяч рублей. Позже следствие выявило еще один эпизод в деле.

Следователи обнаружили дополнительный эпизод получения взятки бывшим главврачом рязанской ОКБ Олегом Шалаевым. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

