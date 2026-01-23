В Рязани заключили под стражу врача по делу о взятке

Как стало известно ранее, в 2025 году чиновник за 300 тысяч рублей предоставлял предпринимателю информацию о предстоящих закупках медицинского оборудования и материалов, создавая преимущество в аукционах перед другими поставщиками. По ходатайству следователя Шалаева 23 января заключили под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств и установление аналогичных эпизодов преступной деятельности обвиняемого. Напомним, 23 января стало известно, что сотрудник рязанского медучреждения задержан по подозрению во взятке. Позже выяснилось, что подсудимым является Олег Шалаев.

