Сотрудник рязанского медучреждения задержан по подозрению во взятке

В Рязани возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере должностным лицом одного из госучреждений министерства здравоохранения Рязанской области (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ), сообщает следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, в 2025 году чиновник за 300 тысяч рублей предоставлял предпринимателю информацию о предстоящих закупках медицинского оборудования и материалов, создавая преимущество в аукционах перед другими поставщиками.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.