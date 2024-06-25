Коллективу Рязанской ОКБ представили нового главврача

Глава минздрава области Александр Пшенников встретился с коллективом учреждения во вторник, 25 июня.

Коллективу Рязанской ОКБ представили нового главврача Олега Шалаева. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Глава минздрава области Александр Пшенников встретился с коллективом учреждения во вторник, 25 июня.

Представляя руководителям подразделений ОКБ нового главврача, чиновник отметил высокий профессионализм и управленческие качества Шалаева. «Областная клиническая больница сейчас моделирует всю медицинскую сеть региона. Основные задачи, которые ставит перед нами правительство области — реализация обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным национальной цели: увеличения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году», — подчеркнул министр.

Пшенников перечислил конкретные меры, которые необходимо в кратчайшее время предпринять в ОКБ для исполнения этих задач. Из ближайших задач, которые требуется реализовать до конца текущего года в ОКБ, министр отметил создание центра амбулаторной онкологической помощи и регионального эндокринологического центра. Также в планах запуск второго комплекса МРТ.

«Для меня большая честь стать членом коллектива и возглавить столь известное в стране и во всех отношениях современное медицинское учреждение. Задачи перед нами поставлены, я надеюсь на вашу поддержку. Уверен, что с таким коллективом мы достигнем всех намеченных целей», — заверил Шалаев.

С августа 2022 года доктор медицинских наук возглавлял региональный перинатальный центр.