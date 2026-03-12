Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 79.07 0.33 12/03
ЦБ EUR 91.94 0.04 12/03
Нал. USD 79.31 / 79.20 12/03 16:50
Нал. EUR 91.42 / 92.42 12/03 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
1 час назад
226
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
5 часов назад
224
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
Вчера 13:30
373
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
Вчера 11:00
297
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Власти рассказали о судьбе здания института культуры в Рязани
Зампред правительства Наталья Суворова рассказали о судьбе здания института культуры в Рязани на площади Театральной. По её словам, здание филиала МГИКа сейчас пустует и «требует серьёзных вложений». «В 2026 году выделены средства на разработку проектно-сметной документации на реставрационные работы», — заявила Суворова. Напомним, в сентябре 2019 года филиал МГИКа в Рязани закрывали. Позже выяснилось, что решение принимали из-за критического состояния здания, которое «представляет угрозу для жизни студентов и преподавателей». В вузе заявляли, что остановка функционирования филиала — единственный способ избежать трагических последствий.

Зампред правительства Наталья Суворова рассказали о судьбе здания института культуры в Рязани на площади Театральной.

По её словам, здание филиала МГИКа сейчас пустует и «требует серьёзных вложений».

«В 2026 году выделены средства на разработку проектно-сметной документации на реставрационные работы», — заявила Суворова.

Напомним, в сентябре 2019 года филиал МГИКа в Рязани закрывали. Позже выяснилось, что решение принимали из-за критического состояния здания, которое «представляет угрозу для жизни студентов и преподавателей». В вузе заявляли, что остановка функционирования филиала — единственный способ избежать трагических последствий.

В минкультуры объясняли, что причиной закрытия филиала было предписание МЧС в связи с аварийным состоянием здания.

С сентября 2024 года филиал Московского государственного института культуры вновь заработал, но студенты начали обучение в других помещениях: в библиотеке имени Горького изучают теорию, а в областном дворце культуры и искусства посещают уроки по хореографии и режиссуре. За два года в филиал института поступили 95 студентов, которые обучаются по четырем направлениям: социально-культурная деятельность, режиссура, народная художественная культура, библиотечно-информационная деятельность. Ранее власти обещалили отремонтировать старое здание на площади Театральной к 2028 году.

Подробнее о ликвидации рязанского филиала МГИК прочитать в сюжете.