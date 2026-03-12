Власти рассказали о судьбе здания института культуры в Рязани

Зампред правительства Наталья Суворова рассказали о судьбе здания института культуры в Рязани на площади Театральной. По её словам, здание филиала МГИКа сейчас пустует и «требует серьёзных вложений». «В 2026 году выделены средства на разработку проектно-сметной документации на реставрационные работы», — заявила Суворова. Напомним, в сентябре 2019 года филиал МГИКа в Рязани закрывали. Позже выяснилось, что решение принимали из-за критического состояния здания, которое «представляет угрозу для жизни студентов и преподавателей». В вузе заявляли, что остановка функционирования филиала — единственный способ избежать трагических последствий.

В минкультуры объясняли, что причиной закрытия филиала было предписание МЧС в связи с аварийным состоянием здания.

С сентября 2024 года филиал Московского государственного института культуры вновь заработал, но студенты начали обучение в других помещениях: в библиотеке имени Горького изучают теорию, а в областном дворце культуры и искусства посещают уроки по хореографии и режиссуре. За два года в филиал института поступили 95 студентов, которые обучаются по четырем направлениям: социально-культурная деятельность, режиссура, народная художественная культура, библиотечно-информационная деятельность. Ранее власти обещалили отремонтировать старое здание на площади Театральной к 2028 году.

