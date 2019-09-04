Руководство института культуры рассказало о причинах закрытия филиала в Рязани

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Филиал института культуры в Рязани закрыли из-за «критического состояния» здания. Об этом сообщило руководство вуза.
«Состояние кровли, стропильной системы и чердачных перекрытий требует полной замены. Деревянные перекрытия над спортивным и актовым залом также не были признаны работоспособными, их износ достигает почти 100%. Здание представляет угрозу для жизни студентов и преподавателей. В условиях наступающей зимы существует реальная опасность обрушения кровли под весом снега и льда, что в свою очередь может привести к обрушению межэтажных перекрытий, повреждению электропроводки, короткому замыканию и пожару», — написал представитель университета.
По информации, которой владеет пресс-служба МГИК, в настоящий момент продолжается обрушение элементов декора и фасадной штукатурки (с высоты 20 метров срываются обломки размером 1,5 метра на 0,5 метра).
Остановка функционирования филиала — единственный способ избежать трагических последствий, уверены в вузе.
Напомним, о закрытии рязанского филиала института культуры
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