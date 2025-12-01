Директор филиала МГИК рассказала, вернут ли студентам здание в центре Рязани

Стало известно, вернут ли студентам института культуры здание на площади Театральной. Интервью с директором филиала МГИК Еленой Анисиной опубликовали на канале «ТКР».
В начале беседы руководитель учебного заведения ответила на вопрос, было ли неправильным принять решение о закрытии рязанского филиала.
«Это, наверное, все-таки была какая-то ошибка. Мы не можем сейчас судить. Это история. Ее будут изучать дальнейшие поколения. Нам пока не дано понять. Причины закрытия есть разные. Мы принимаем как факт — его закрыли», — заявила Елена Анисина.
Она рассказала, что уже удалось восстановить все потерянные документы по зданию, в том числе на отопление и другие инженерные сети. По словам Анисиной, бумаги приводят в порядок, чтобы переходить к другим целям.
«Наш институт подал заявки на федеральный уровень для того, чтобы проводить ремонтные работы. В 2026 году мы поймем, выделяют ли нам средства на проектно-сметную документацию. Очень надеемся и есть к этому посылы, что все благополучно разрешится», — сообщила директор филиала.
Елена Анисина также напомнила историю здания на Театральной площади. По ее словам, собственником — министерством культуры — помещение было отобрано у института и передано федеральному отделению ВООПиК. Организация следила за зданием, потому что оно является объектом культурного наследия регионального значения. Однако за последние полтора года здание вновь закрепили за институтом.
Пока в нем нельзя заниматься, студенты МГИК в библиотеке имени Горького изучают теорию, а в областном дворце культуры и искусства посещают уроки по хореографии и режиссуре. За два года филиал института набрал по очной и заочной формам 95 студентов, которые обучаются по четырем направлениям: социально-культурная деятельность, режиссура, народная художественная культура, библиотечно-информационная деятельность.
«Для нас это уже много. Самая сложность — потребность в своих помещениях. Пока справляемся, но мы движемся вперед, а головной вуз будет переключаться на работу со зданием», — уточнила директор учреждения.
Кроме того, Анисина отметила, что филиал института остается востребованным. В Рязань съезжаются студенты и преподаватели из ближайших регионов. Необходимость возникает и в появлении новых кадров, которые после учебы останутся в городе, а не уедут.
«Филиал нужен. Филиалу нужно здание. Радует то, что мы уже сейчас со многими учреждениями культуры взаимодействуем», — заключила Елена Анисина.
Напомним, о закрытии филиала сообщил его директор Александр Трушин 2 сентября 2019 года. Позже выяснилось, что решение приняли из-за критического состояния здания, которое «представляет угрозу для жизни студентов и преподавателей, существует реальная опасность обрушения кровли под весом снега и льда». В вузе заявили, что остановка функционирования филиала — единственный способ избежать трагических последствий.
В минкультуры объяснили, что причиной закрытия филиала стало предписание МЧС в связи с аварийным состоянием здания.
Позже власти заявили, что его планируют реконструировать, а к 2028 году вернуть к обычному режиму работы. С сентября 2024 года филиал Московского государственного института культуры вновь заработал.
