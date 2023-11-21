В Рязани возобновит работу филиал института культуры

В Рязани возобновит работу филиал института культуры. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Артем Никитин, пишет ИД «Пресса».

Здание, где располагался филиал вуза до закрытия в 2019 году, будут реконструировать параллельно с возобновлением обучения. Учиться студенты будут в других помещениях.

Набор на первый курс откроют в сентябре 2024 года. К 2028 году власти планируют вернуться к обычному режиму работы вуза.

Открытие подготовки по направлениям сферы культуры позволит решить кадровый дефицит в отрасли. Сейчас в области не хватает 370 специалистов. Одновременно власти формируют кадровый резерв руководителей учреждений культуры.