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В Рязани с сентября заработает филиал Московского института культуры
Специалистов будут готовить по четырем направлениям.

В Рязани с сентября заработает филиал Московского института культуры. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, рязанские студенты вынуждены уезжать на учебу в другие регионы. После выпуска они чаще остаются жить и работать на новом месте, а местные учреждения культуры не получают ценные кадры.

С сентября 2024 года в институте культуры начнется подготовка по четырем направлениями: социально-культурная деятельность, режиссура, народная художественная культура, библиотечно-информационная деятельность. Вуз примет около 100 студентов очной и заочной форм. 20 апреля для абитуриентов состоится день открытых дверей и концертная программа в библиотеке Горького.

«Отдельный важный вопрос — судьба здания института на Театральной площади. Объект культурного наследия пустует уже несколько лет. Требуются очень серьёзные средства на реставрацию здания. Вместе с коллегами из федерального центра серьёзно занимаемся этим вопросом», — написал глава региона.

Пары будут проходить на базе библиотеки имени Горького и других учреждений Рязани. Преподавательский состав сформирован из лучших педагогов региона и МГИКа.

Напомним, ранее зампред правительства Артем Никитин сообщал о планах по полному восстановлению вуза к 2028 году