Подозреваемому по делу о гибели рязанки от упавшей наледи дали домашний арест
Главе управляющей компании «Олимп сервис» Артему Солодову, подозреваемому по делу о смерти 27-летней рязанки после падения на нее глыб льда дали домашний арест. Об этом сообщила журналист РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.

Суд решил поместить Солодова под домашний арест до 5 мая включительно.

Его освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, лед и снег упали на молодую медсестру ночью 4 марта с крыши дома в центре Рязани. Все произошло, когда она возвращалась домой с работы. Недавно погибшая отметила свое 27-летие.

Девушка скончалась в больнице 7 марта. Врачи диагностировали у нее множественные тяжелые травмы.

Примечательно, что жители дома обращали внимание на опасность крыши еще 1 марта.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

10 марта в региональном СК рассказали, что задержан руководитель управляющей компании, обслуживающий дом. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Следствие на заседании по избранию меры пресечения директору УК, которая отвечала за содержание дома, Артему Солодову запросило СИЗО. Защита была не согласна. Стало известно и о других обстоятельствах дела.

Губернатор Павел Малков прокомментировал трагедию на заседании регионального правительства.