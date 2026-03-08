Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день

В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город, чтобы узнать, как празднуют Международный женский день и сколько стоит весеннее настроение. Улицы Рязани наполнились праздничной суетой, а навстречу постоянно попадались девушки с яркими букетами.

Ассортимент у уличных торговцев оказался традиционным для начала весны: ветки мимозы, тюльпаны, изредка — гиацинты.

Журналист посетила три точки, чтобы сравнить стоимость букетов. Внутри Торгового городка цены оказались самыми высокими. Стоимость небольшого букета мимозы составила 650 рублей.

Однако на площади Свободы и площади Победы цены были более демократичными. Там можно было найти тюльпаны всего за 120 рублей за штуку. Мимоза продавалась от ста рублей за самые хиленькие ветки.

Покупкой цветов интересовались не только мужчины, спешащие поздравить любимых и мам, но и сами женщины. Некоторые дамы покупали букеты для себя, чтобы поднять настроение, другие — для коллег или подруг.