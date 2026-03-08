Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
Втр, 10
Срд, 11
ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 77.60 / 79.10 08/03 07:00
Нал. EUR 91.10 / 92.90 08/03 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
Вчера 16:33
674
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 019
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
746
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 938
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город, чтобы узнать, как празднуют Международный женский день и сколько стоит весеннее настроение.

В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город, чтобы узнать, как празднуют Международный женский день и сколько стоит весеннее настроение. Улицы Рязани наполнились праздничной суетой, а навстречу постоянно попадались девушки с яркими букетами.

Ассортимент у уличных торговцев оказался традиционным для начала весны: ветки мимозы, тюльпаны, изредка — гиацинты.

Журналист посетила три точки, чтобы сравнить стоимость букетов. Внутри Торгового городка цены оказались самыми высокими. Стоимость небольшого букета мимозы составила 650 рублей.

Однако на площади Свободы и площади Победы цены были более демократичными. Там можно было найти тюльпаны всего за 120 рублей за штуку. Мимоза продавалась от ста рублей за самые хиленькие ветки.

Покупкой цветов интересовались не только мужчины, спешащие поздравить любимых и мам, но и сами женщины. Некоторые дамы покупали букеты для себя, чтобы поднять настроение, другие — для коллег или подруг.