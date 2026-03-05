Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
-4°
Сбт, 07
ЦБ USD 77.8 0.19 05/03
ЦБ EUR 90.75 0.44 05/03
Нал. USD 78.75 / 78.30 05/03 11:08
Нал. EUR 91.40 / 92.09 05/03 11:08
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
570
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 457
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
796
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 338
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани возбудили дело по факту падения на женщину наледи с крыши здания
По данным следствия, 4 марта 2026 года в Рязани с крыши дома № 21/24 по улице Павлова на женщину упала наледь, она получила травмы и была госпитализирована. Расследование определит ответственных за очистку кровли, их действия оценят юридически. На месте уже проведен осмотр, допрошены свидетели, продолжаются мероприятия для выяснения всех обстоятельств.

В Рязани возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после падения наледи с крыши, в результате чего женщина получила травмы. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, 4 марта 2026 года в Рязани с крыши дома № 21/24 по улице Павлова на женщину упала наледь, она получила травмы и была госпитализирована.

Расследование определит ответственных за очистку кровли, их действия оценят юридически. На месте уже проведен осмотр, допрошены свидетели, продолжаются мероприятия для выяснения всех обстоятельств.

Фото: «Топор. Рязань».