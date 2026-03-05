В Рязани возбудили дело по факту падения на женщину наледи с крыши здания

По данным следствия, 4 марта 2026 года в Рязани с крыши дома № 21/24 по улице Павлова на женщину упала наледь, она получила травмы и была госпитализирована. Расследование определит ответственных за очистку кровли, их действия оценят юридически. На месте уже проведен осмотр, допрошены свидетели, продолжаются мероприятия для выяснения всех обстоятельств.

В Рязани возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после падения наледи с крыши, в результате чего женщина получила травмы. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, 4 марта 2026 года в Рязани с крыши дома № 21/24 по улице Павлова на женщину упала наледь, она получила травмы и была госпитализирована.

Расследование определит ответственных за очистку кровли, их действия оценят юридически. На месте уже проведен осмотр, допрошены свидетели, продолжаются мероприятия для выяснения всех обстоятельств.

Фото: «Топор. Рязань».