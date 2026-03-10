В Рязани задержали директора УК после смерти девушки из-за падения на нее наледи

Руководитель управляющей компании задержан в Рязани за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к гибели человека. Ранее 4 марта 2026 года на женщину на тротуаре упала наледь с крыши дома № 21/24 на Первомайском проспекте в Рязани, что привело к ее смерти. По подозрению в этом задержан руководитель управляющей компании, решается вопрос о мере пресечения.

Руководитель управляющей компании задержан в Рязани за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к гибели человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Назначены экспертизы, допрошены свидетели, расследование продолжается.

Ранее в Рязани возбудили дело по факту падения на женщину наледи с крыши здания. Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о падении льда с крыши на рязанку.

Фото: «Топор. Рязань».