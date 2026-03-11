Рязань
Малков прокомментировал смерть 27-летней рязанки от схода наледи с крыши в центре города
«Я прекрасно понимаю, что этот год был рекордным по количеству снега. Не всегда и не везде была возможность справиться со стихией так качественно, как хотелось бы, но есть места, где цена — человеческая жизнь. У нас на первой неделе марта два случая — сначала мужчина 65 лет получил травмы после падения наледи. Потом девушка 27 лет шла по тротуару, на нее упали глыбы льда, получила тяжелейшие травмы, врачи боролись несколько дней за ее жизнь, к сожалению, 7 марта девушка скончалась. Ужасная трагедия, глубокие соболезнования близким», — отметил Малков.

Губернатор Павел Малков прокомментировал смерть 27-летней рязанки от схода наледи с крыши в центре города. Это произошло на заседании регправительства 11 марта.

«Я прекрасно понимаю, что этот год был рекордным по количеству снега. Не всегда и не везде была возможность справиться со стихией так качественно, как хотелось бы, но есть места, где цена — человеческая жизнь. У нас на первой неделе марта два случая — сначала мужчина 65 лет получил травмы после падения наледи. Потом девушка 27 лет шла по тротуару, на нее упали глыбы льда, получила тяжелейшие травмы, врачи боролись несколько дней за ее жизнь, к сожалению, 7 марта девушка скончалась. Ужасная трагедия, глубокие соболезнования близким, — отметил Малков. — Возбуждено уголовное дело абсолютно заслуженно. Виновные однозначно должны ответить. Мы много раз говорили об очистке крыш. Кто-то вовремя убирает наледь, а кто-то ждет, что само растает — вот такая цена безответственности».

Малков поручил оказать помощь семье погибшей девушки. Кроме того, он потребовал ГЖИ усилить проверки крыш.

Напомним, глыбы льда обрушились на девушку в Рязани ночью 4 марта. Рязанка работала хирургической медсестрой. Ей было 27 лет. Все произошло, когда она возвращалась домой с работы.

Региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Директор УК задержан, сообщили в СК 10 марта.

Жители злополучного дома еще 1 марта обращали внимание на нависающую глыбу льда на крыше дома. В сообщении указывалось, что под опасным участком на тротуаре образовалась лужа, обойти которую можно, только пройдя прямо под ледяным навесом.