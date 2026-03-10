Знакомые погибшей под глыбой льда рязанки рассказали о ней

Погибшая 27-летняя рязанка, которую убила глыба льда с крыши дома на Первомайском проспекте № 21\24, возвращалась с работы. Она шла к пешеходному переходу, чтобы не перебегать дорогу. О привычке девушки соблюдать правила рассказал РЗН. Инфо ее знакомый. Полина совсем недавно отпраздновала день рождения — в конце февраля ей исполнилось 27 лет. Девушка переехала в Рязань из Подольска. Погибшая работала хирургической медсестрой стоматологической клиники.

Погибшая 27-летняя рязанка, которую убила глыба льда с крыши дома на Первомайском проспекте № 21\24, возвращалась с работы. Она шла к пешеходному переходу, чтобы не перебегать дорогу. О привычке девушки соблюдать правила рассказал РЗН. Инфо ее знакомый.

Полина совсем недавно отпраздновала день рождения — в конце февраля ей исполнилось 27 лет. Девушка переехала в Рязань из Подольска. Погибшая работала хирургической медсестрой стоматологической клиники.

«У них с доктором высокопрофессиональная команда, проводили очень сложные операции. Очень добрая, милая, отзывчивая девушка. Искренне любила свою профессию. Это видно, это замечали все пациенты. Все ее очень любили в клинике», — поделился собеседник РЗН. Инфо.

Полина жила в центре Рязани. 4 марта возвращалась домой после работы пешком. По словам знакомого, все ее друзья знали, что она никогда не нарушит правила ПДД.

«Она была настолько порядочная, что никогда не перебегала дорогу. Поэтому шла до пешеходного перехода по Павлова. Вот последний дом перед переходом и принес еще одну трагедию в ее семью. Зимой она уже похоронила папу. Не представляю, как сейчас ее семья справляется», — отметил рязанец.

Напомним, глыбы льда и снега обрушились на девушку в Рязани 4 марта. 5 марта информация об этом распространилась в соцсетях.

Региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Директор УК задержан, сообщили в СК 10 марта.

РЗН. Инфо выяснило, что жители дома еще 1 марта обращали внимание на нависающую глыбу льда на крыше дома. В сообщении указывалось, что под опасным участком на тротуаре образуется лужа, обойти которую можно, только пройдя прямо под ледяным навесом.