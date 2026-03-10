Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 79.11 / 79.40 10/03 17:00
Нал. EUR 92.00 / 92.47 10/03 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 386
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 205
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
789
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 115
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Знакомые погибшей под глыбой льда рязанки рассказали о ней
Погибшая 27-летняя рязанка, которую убила глыба льда с крыши дома на Первомайском проспекте № 21\24, возвращалась с работы. Она шла к пешеходному переходу, чтобы не перебегать дорогу. О привычке девушки соблюдать правила рассказал РЗН. Инфо ее знакомый. Полина совсем недавно отпраздновала день рождения — в конце февраля ей исполнилось 27 лет. Девушка переехала в Рязань из Подольска. Погибшая работала хирургической медсестрой стоматологической клиники.

Погибшая 27-летняя рязанка, которую убила глыба льда с крыши дома на Первомайском проспекте № 21\24, возвращалась с работы. Она шла к пешеходному переходу, чтобы не перебегать дорогу. О привычке девушки соблюдать правила рассказал РЗН. Инфо ее знакомый.

Полина совсем недавно отпраздновала день рождения — в конце февраля ей исполнилось 27 лет. Девушка переехала в Рязань из Подольска. Погибшая работала хирургической медсестрой стоматологической клиники.

«У них с доктором высокопрофессиональная команда, проводили очень сложные операции. Очень добрая, милая, отзывчивая девушка. Искренне любила свою профессию. Это видно, это замечали все пациенты. Все ее очень любили в клинике», — поделился собеседник РЗН. Инфо.

Полина жила в центре Рязани. 4 марта возвращалась домой после работы пешком. По словам знакомого, все ее друзья знали, что она никогда не нарушит правила ПДД.

«Она была настолько порядочная, что никогда не перебегала дорогу. Поэтому шла до пешеходного перехода по Павлова. Вот последний дом перед переходом и принес еще одну трагедию в ее семью. Зимой она уже похоронила папу. Не представляю, как сейчас ее семья справляется», — отметил рязанец.

Напомним, глыбы льда и снега обрушились на девушку в Рязани 4 марта. 5 марта информация об этом распространилась в соцсетях.

Региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Директор УК задержан, сообщили в СК 10 марта.

РЗН. Инфо выяснило, что жители дома еще 1 марта обращали внимание на нависающую глыбу льда на крыше дома. В сообщении указывалось, что под опасным участком на тротуаре образуется лужа, обойти которую можно, только пройдя прямо под ледяным навесом.