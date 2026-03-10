Рязань
Жители дома, наледь с крыши которого убила рязанку, просили убрать ее в феврале
3 марта Госжилинспекция ответила в комментариях, что обращение взято в работу, а управляющая организация «неоднократно проводила работы по удалению наледи».

После трагедии в той же ветке пользователь выразила недоверие к этому ответу.

«Однозначно ложь! Если хотя бы раз за зиму всю крышу нормально почистили, не образовалось бы такого количества льда», — написал комментатор.

Напомним, СК подтвердил, что 27-летняя девушка, на которую 4 марта упала глыба льда с крыши дома в центре Рязани, скончалась. Инцидент произошел у дома № 21/24 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Павлова. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото — из комментария рязанки.