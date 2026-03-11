Директора УК, с дома которого наледь убила рязанку, хотят поместить в СИЗО

Как рассказал следствию подозреваемый Солодов, работы по очистке крыши многоквартирного дома на Первомайском проспекте 21/24 проводились регулярно. Из-за обильных осадков в начале марта на крыше образовался большой слой наледи. Сразу полную очистку крыши выполнить было невозможно из-за прохожих — на улице было оживленное движение, а снег при очистке сбрасывался на тротуар.

11 марта генеральному директору управляющей компании «Олимп сервис» Артему Солодову начали избирать меру пресечения. Его фирма обслуживает дом на Первомайском проспекте, с которого и упал снег на погибшую девушку в Рязани.

В начале судебного заседания следователь приобщил к материалам дела рапорт о том, что супруг погибшей рязанки не сможет присутствовать на заседании из-за ее похорон. Вдовец сообщил, что полностью поддерживает арест Солодова.

Адвокаты же приобщили характеристики с работы главы «Олимп сервиса»:

«Коллективом руководить умел, решения принимает оперативно», — сказано в ней.

Также на заседании стало известно, что у Артема Солодова недавно родился ребенок.

Следствием установлено, что около 20 часов 4 марта погибшая Полина Г. проходила по тротуару на улице Павлова. Со здания на нее упала глыба льда. Находящаяся рядом женщина вызвала скорую. Девушка была госпитализирована в ОКБ. 7 марта она скончалась от полученных тяжелых травм.

Согласно заключению врачей, пострадавшая получила тяжелые черепные травмы, у нее также была повреждена брюшная полость. Медики диагностировали острую почечную недостаточность, множественные переломы ребер и ключицы, дыхательную недостаточность и другие травмы.

Согласно предоставленным материалам дела, супруг погибшей узнал о случившемся по звонку с телефона жены от врачей вечером 4 марта.

По словам следователя, подозреваемому в тяжком преступлении Солодову может грозить до 6 лет лишения свободы.

На заседании выяснилось, что главного инженера в УК, ответственного за состояние конструктивных элементов дома, приняли на работу совсем недавно — он там работал со 2 марта, до этого проходив испытательный срок.

Как рассказал следствию подозреваемый Солодов, работы по очистке крыши многоквартирного дома на Первомайском проспекте 21/24 проводились регулярно. Из-за обильных осадков в начале марта на крыше образовался большой слой наледи. Сразу полную очистку крыши выполнить было невозможно из-за прохожих — на улице было оживленное движение, а снег при очистке сбрасывался на тротуар.

Директор УК полагал, что главный инженер проверил выполнение очистки всей крыши. Главный инженер «Олимп сервис» рассказал следователю, что за день до трагедии у него был день рождения, он находился в отпуске и его обязанности должен был выполнять Солодов.

Свидетельница произошедшего сообщила, что скорая на место трагедии приехала за пять минут. Прохожие рязанцы за это время оттащили пострадавшую без сознания в другое место — чтобы на нее не упал еще лед с крыши.

Далее слово взял адвокат подозреваемого Алексей Чайковский. Он обратил внимание на некоторые ошибки в процессуальном документе, протоколе задержания — пропуски слов, неправильную квалификацию очевидцев, путаницу между статьями — в протоколе указан правильный номер статьи (238 УК РФ), но ее название указали неправильно — как одну из террористических.

При этом, как обратила внимание судья, адвокаты, когда подписывали протокол, также «пропустили» эти ошибки.

Следователь пояснил, что это лишь технические ошибки и они не указывают на то, что задержание было незаконным.

Чайковский обратил внимание, что дело имеет большой общественный резонанс. Доклад по нему запрашивал глава СК Александр Бастрыкин. Он призвал отделять эмоциональный фон и медийный шум от обстоятельств дела.

«Наша позиция ни в коем случае не умаляет случившегося. Мой доверитель при первой возможности принесет искренние извинения семье потерпевшей. Он переживает о случившемся. Это не голая бравада. Мы знали, что проведено две операции и надеялись, что она поправится», — сказал адвокат.

За несколько часов до происшествия большая часть крыши была очищена, отметил защитник. Другой адвокат обратил внимание, что Солодов скрываться от следствия не планирует и активно сотрудничал и сотрудничает со следствием. Защитники ходатайствовали о домашнем аресте.

«Угрожать участникам следствия не собираюсь. Все необходимые меры со своей стороны я принял — вызвал бригаду для очистки. Своими глазами видел, как прохожие обрывают сигнальную ленту, поэтому… Рабочие доложили, что обтянули весь периметр дома, по моему поручению», — сказал Солодов.

Также был допрошен отец подозреваемого и его супруга.

Прокурор обратил внимание, что на фотографиях осмотра видно, что крыша не была почищена.

«Защита говорит, что есть документы о том, что все почищено, что работы проводились… Но есть подозрение, что адвокаты просто пытаются ввести суд и следствие в заблуждение», — отметил прокурор.

Он поддержал ходатайство следователя.

Следователь сказал, что Артем Солодов ранее привлекался к уголовной ответственности — справка суду предоставлена. Следственный отдел Рязанского района возбудил против «Олимп сервиса» по аналогичной статье уголовное дело. На это и судья и защитник отметили, что это не относится к существу рассматриваемого вопроса.

Суд удалился в совещательную комнату.

Напомним, глыбы льда упали на 27-летнюю рязанку ночью 4 марта с крыши дома на улице Первомайский проспект № 21\24. Все произошло, когда она возвращалась домой с работы. Девушка скончалась 7 марта. Она работала хирургической медсестрой в стоматологической клиника, и, как рассказывали ее знакомые РЗН. Инфо, была профессионалом своего дела.

Рязанцы при этом обращали внимание на опасность именно этой крыши еще 1 марта.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

10 марта в региональном СК рассказали, что задержан руководитель управляющей компании, обслуживающий дом.

«Мы много раз говорили об очистке крыш. Кто-то вовремя убирает наледь, а кто-то ждет, что само растает — вот такая цена безответственности», — прокомментировал его задержание губернатор Павле Малков.