Мэр Рязани Ясинский выступил с заявлением после гибели девушки от упавшей наледи

Как написал мэр города, наледь с жилого дома в центре Рязани упала на девушку из-за безответственного отношения управляющей компании к своим обязанностям.

Ясинский отметил, что, по поручению губернатора Павла Малкова, все ведомства усилили работу по выявлению случаев ненадлежащей уборки кровель жилых домов и зданий.

«Специалисты административно-технической инспекции ежедневно проводят обходы территорий, а префекты — лично взаимодействуют с управляющими компаниями. Еще раз оповестим организации о необходимости своевременно ограждать сигнальными лентами зоны возле зданий, где есть риск схода снега. Продолжим разъяснительную работу с жителями о правилах безопасности при движении по улицам — в первую очередь в местах под крышами домов», — написал мэр.

Он добавил, что также проверят все дошкольные и общеобразовательные учреждения. Ясинский указал, что их крыши должны быть тщательно очищены от снега и наледи.

Напомним, лед и снег упали на медсестру ночью 4 марта с крыши дома в центре Рязани. Все произошло, когда она возвращалась домой с работы. Недавно погибшая отметила свое 27-летие.

Девушка скончалась в больнице 7 марта. Врачи диагностировали у нее множественные тяжелые травмы.

Жители дома обращали внимание на опасность крыши еще 1 марта.

Позже было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следствие на заседании по избранию меры пресечения директору УК, которая отвечала за содержание дома, Артему Солодову запросило СИЗО. Защита была не согласна. Солодова отправили под домашний арест.

Губернатор Павел Малков прокомментировал трагедию на заседании регионального правительства.