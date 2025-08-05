Малков раскритиковал организацию движения из-за работ на Первомайском проспекте

Павел Малков на заседании регионального правительства 5 августа отметил проблемы с организацией движения во время работ на теплотрассе на Первомайском проспекте. Он подчеркнул, что горожане часто задают вопросы о путях объезда и работе общественного транспорта, добавив, что дорожные знаки должны были быть установлены до начала работ. Мэр Виталий Артемов сообщил, что последний ремонт теплотрассы проводился более 30 лет назад и сейчас проходят необходимые работы. Губернатор поручил госадминистрации обеспечить круглосуточный контроль, ускорить процесс и продумать парковки и движение пешеходов к 1 сентября.

Губернатор Павел Малков обратил внимание на организацию движения во время работ на теплотрассе на Первомайском проспекте. Тему он поднял на заседании регионального правительства во вторник, 5 августа.

«Горожане задают очень много вопросов, не все понимают пути объезда. Да и у меня такие же вопросы, я там езжу регулярно, много вопросов по работе общественного транспорта. Улица все-таки центральная, организация движения продумана недостаточно. Все дорожные знаки надо было поставить, конечно, до начала работ», — сказал Малков.

Мэр Виталий Артемов сообщил, что в последний раз ремонт участков теплотрассы на Первомайском проспекте был более 30 лет назад. Сейчас там вывезен грунт, демонтированы старые теплосети, устанавливают новые лотки. На этой неделе приступают к установке новой теплотрассы. Все работы проходят по графику.

Губернатор дал поручение госадминистрации — обеспечить круглосуточный контроль и попытаться ускорить процесс работ, продумать бесплатные парковки на ближайших улицах, тщательно продумать передвижение пешеходов в преддверии 1 сентября.

Напомним, 22 июля в Рязани на Первомайском проспекте стартовал ремонт теплотрассы.

Тогда же в редакции РЗН. Инфо заметили, что на Первомайском проспекте во время ремонтных работ замотали черными пакетами знаки на выделенную полосу при въезде с площади Ленина в сторону Москвы, хотя, по информации мэрии, камеры фиксации нарушений продолжали работу.

23 июля рязанцы жаловались, что при въезде на перекрытый Первомайский проспект нет запрещающих знаков.

27 июля мэр Виталий Артемов сообщил, что на Первомайском проспекте установят недостающие дорожные знаки.

Водителям советовали объезжать по улице Павлова участок дороги, где выполняют ремонт теплотрассы. Для удобства рязанцев временно открыли движение для частного транспорта по улице Павлова со стороны улицы Семинарской.

Фото: Администрация Рязани