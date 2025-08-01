В Рязани временно открыли сквозной проезд по улице Павлова

Схема организации дорожного движения изменена на время проведения работ по капремонту теплотрассы на Первомайском проспекте. У музея-усадьбы академика И. П. Павлова убрали вазоны, препятствующие проезду автомобилей. В мэрии напомнили, что на Первомайском проспекте от пересечения с улицей Павлова до пересечения с улицей Сенной движение для частных автомобилей закрыто. На участке действует выделенная полоса для общественного транспорта.

Временно открыто движение для частного транспорта по улице Павлова со стороны улицы Семинарской. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба горадминистрации.

Схема организации дорожного движения изменена на время проведения работ по капремонту теплотрассы на Первомайском проспекте. У музея-усадьбы академика И. П. Павлова убрали вазоны, препятствующие проезду автомобилей.

В мэрии напомнили, что на Первомайском проспекте от пересечения с улицей Павлова до пересечения с улицей Сенной движение для частных автомобилей закрыто. На участке действует выделенная полоса для общественного транспорта.