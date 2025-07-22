На Первомайском проспекте закрывали знаки на выделенку, камеры при этом работали

На Первомайском проспекте на время ремонтных работ замотали черными пакетами знаки на выделенную полосу при въезде с площади Ленина в сторону Москвы, хотя, по информации мэрии, камеры фиксации нарушений продолжали работу. Часть дня, пока знаки были закрыты, камеры фиксировали выезд авто на выделенную полосу. Читателю РЗН. Инфо в центре фиксации правонарушений пояснили, что камеры 22 июля работали весь день, а возможный штраф он «может обжаловать в суде».

На Первомайском проспекте на время ремонтных работ замотали черными пакетами знаки на выделенную полосу при въезде с площади Ленина в сторону Москвы, хотя, по информации мэрии, камеры фиксации нарушений продолжали работу. Журналист РЗН. Инфо сфотографировала закрытые знаки во вторник, 22 июля.

Часть дня, пока знаки были закрыты, камеры фиксировали выезд авто на выделенную полосу. Читателю РЗН. Инфо в центре фиксации правонарушений пояснили, что камеры 22 июля работали весь день, а возможный штраф он «может обжаловать в суде».

Отметим, что в сторону площади Ленина знаки о выделенной полосе закрыты не были. Отметим, что после того, как корреспондент РЗН. инфо сфотографировала замотанные знаки сторону остановки «Дом художника», рабочие сняли пакет с одного из них. Знак сообщал о въезде на выделенную полосу для общественного транспорта.

Напомним, в мэрии отметили, что движение транспорта на участке ремонта перекрыто. Правый ряд оставили для общественного транспорта. Другим автомобилистам придется объезжать этот отрезок по соседним улицам. В то же время работают камеры контроля выделенной полосы. Ремонт на дороге продлится до 15 октября.