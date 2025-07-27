На Первомайском проспекте установят недостающие дорожные знаки

По словам мэра Виталия Артемова, казанцы жалуются на организацию движения на ремонтируемом участке и отсутствие дорожных знаков на соседних улицах. «Совместно с ГИБДД обсудили меры по исправлению ситуации. Подрядчик заказал изготовление недостающих знаков. Все замечания должны быть устранены в ближайшие дни. Администрация города совместно с ГИБДД проведет повторную проверку», — отметил мэр города. Он также подчеркнул, что подрядчику предстоит заменить 400 метров теплотрассы, которую не ремонтировали более 30 лет.

На Первомайском проспекте установят недостающие дорожные знаки. Об этом сообщил мэр Рязани Виталий Артемов.

По словам Артемова, рязанцы жалуются на организацию движения на ремонтируемом участке и отсутствие дорожных знаков на соседних улицах.

«Совместно с ГИБДД обсудили меры по исправлению ситуации. Подрядчик заказал изготовление недостающих знаков. Все замечания должны быть устранены в ближайшие дни. Администрация города совместно с ГИБДД проведет повторную проверку», — отметил мэр города.

Он также подчеркнул, что подрядчику предстоит заменить 400 метров теплотрассы, которую не ремонтировали более 30 лет.

Ранее рязанцы начали жаловаться на то, что на Первомайском проспекте закрывали знаки на выделенку, но камеры при этом работали. Также рязанцы отметили, что при въезде на Первомайский проспект нет запретных знаков.

Позже власти Рязани сообщили, как правильно объезжать ремонт на Первомайском проспекте.