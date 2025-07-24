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Власти Рязани сообщили, как правильно объезжать ремонт на Первомайском проспекте
Власти Рязани рассказали, как правильно объезжать ремонт теплотрассы на Первомайском проспекте. Соответствующую информацию озвучили на комитете гордумы по ЖКХ и развитию инфраструктуры в четверг, 24 июля. Заместитель мэра Рязани Олег Самсонов заявил, что «город не встанет, но движение будет затруднено». При этом водителям посоветовали объезжать по улице Павлова участок дороги, где выполняют ремонт теплотрассы. Кроме того, власти добавили, что во время проведения работ на Первомайском проспекте запрещено проезжать любому транспорту, кроме общественного. Напомним, ранее рязанцы отметили, что при въезде на Первомайский проспект нет запрещающих знаков.

Власти Рязани рассказали, как правильно объезжать ремонт теплотрассы на Первомайском проспекте. Соответствующую информацию озвучили на комитете гордумы по ЖКХ и развитию инфраструктуры в четверг, 24 июля.

Заместитель мэра Рязани Олег Самсонов заявил, что «город не встанет, но движение будет затруднено». При этом водителям посоветовали объезжать по улице Павлова участок дороги, где выполняют ремонт теплотрассы.

Кроме того, власти добавили, что во время проведения работ на Первомайском проспекте запрещено проезжать любому транспорту, кроме общественного.

Напомним, ранее рязанцы отметили, что при въезде на Первомайский проспект нет запрещающих знаков.