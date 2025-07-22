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В Рязани на Первомайском проспекте стартовал ремонт теплотрассы
Работы идут на участке длиной 400 метров от перекрестка с улицей Павлова до пересечения с улицей Сенной. Теплотрассу здесь ремонтировали последний раз в 1994 году, а сейчас она подлежит замене. Срок выполнения по контракту — до 15 октября. Отмечается, что горячее водоснабжение будет восстановлено до 31 августа. «Сейчас фрезой производится съем асфальтового покрытия. После срезки асфальта мы перейдем к демонтажу лотков и устаревших труб для их последующей замены», — рассказал подрядчик. В мэрии напомнили, что движение транспорта на участке ремонта перекрыто.

В Рязани на Первомайском проспекте стартовал ремонт теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Работы идут на участке длиной 400 метров от перекрестка с улицей Павлова до пересечения с улицей Сенной. Теплотрассу здесь ремонтировали последний раз в 1994 году, а сейчас она подлежит замене.

Срок выполнения по контракту — до 15 октября. Отмечается, что горячее водоснабжение будет восстановлено до 31 августа.

«Сейчас фрезой производится съем асфальтового покрытия. После срезки асфальта мы перейдем к демонтажу лотков и устаревших труб для их последующей замены», — рассказал подрядчик.

В мэрии напомнили, что движение транспорта на участке ремонта перекрыто. Правый ряд оставили для общественного транспорта. Другим автомобилистам придется объезжать этот отрезок по соседним улицам. В то же время работают камеры контроля выделенной полосы.