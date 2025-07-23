Рязанцы отметили, что при въезде на Первомайский проспект нет запретных знаков

Перед выездом на перекресток на площади Ленина со стороны улиц Сенной, Маяковского и Ленина установлены знаки о сужении дороги и ремонтных работах. Знаков о том, что при повороте налево с улицы Маяковского, и направо с улицы Сенной на Первомайском проспекте перекрыто движение и доступна полоса только для общественного транспорта, нет. Соответствующий знак установили лишь перед началом Первомайского проспекта в сторону площади Победы. Таким образом его могут увидеть лишь те, кто едет прямо на перекрестке.

Рязанцы пожаловались, что при въезде на перекрытый Первомайский проспект нет запрещающих знаков. В среду 23 июля в этом убедился корреспондент РЗН. Инфо.

Отмечается, что перед выездом на перекресток на площади Ленина со стороны улиц Сенной, Маяковского и Ленина установлены знаки о сужении дороги и ремонтных работах.

Знаков о том, что при повороте налево с улицы Маяковского, и направо с улицы Сенной на Первомайском проспекте перекрыто движение и доступна полоса только для общественного транспорта, нет.

Соответствующий знак установили лишь перед началом Первомайского проспекта в сторону площади Победы. Таким образом его могут увидеть лишь те, кто едет прямо на перекрестке.

Отметим, что знак о «выделенной полосе» передвинули ближе к перекрестку только 23 июля. Накануне он располагался спустя 20 метров после въезда на дорогу. Водители могли его увидеть уже после того, как оказывались на Первомайском проспекте без возможности развернуться.

Напомним, 22 июля знак «выделенки» был полностью закрыт под черным пакетом. При этом в мэрии напоминали, что движение транспорта на участке ремонта перекрыто. Отмечалось, что правый ряд оставили для общественного транспорта и другим автомобилистам придется объезжать этот отрезок по соседним улицам. В то же время работали камеры контроля выделенной полосы.

Если вы получили штраф за проезд по выделенной полосе на перекрытом участке дороге после 22 июля, присылайте их в редакцию по электронной почте: news@rzn.info.